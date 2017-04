O maior sindicato representativo dos polícias quer que sejam os clubes a pagarem o policiamento das claques e toda a operação de segurança montada à volta dos estádios em dias de jogos.

Esta reação surge após os confrontos deste último fim de semana, no dia de jogo entre o Benfica e o FC Porto, em que se registou uma agressão de um policia a um adepto perto do Estádio da Luz. Este acontecimento levou a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) a escrever ao Ministério da Administração Interna (MAI) e aos grupos parlamentares na Assembleia da República.

Os polícias exigem mudanças urgentes e dão um prazo até ao início do novo campeonato, sob pena de avançarem com protestos, afirmando que não podem continuar a trabalhar de graça para os clubes e sociedades anónimas desportivas.

O presidente da ASPP explica à TSF que apenas os agentes que estão dentro dos estádios recebem um extra dos clubes. A maioria, que estão lá fora, são tirados de outras funções ou estão com muita frequência de folga e não recebem nada pelo trabalho.

Paulo Rodrigues diz que esta situação arrasta-se há anos e é "inaceitável pois estamos perante um negócio de milhões de euros que não tem de ser o Estado e os polícias a suportarem".

Em alguns comandos, os polícias recebem folgas de compensação se forem a um jogo em dia de descanso, mas com frequência nem isso acontece, com o representante dos agentes a sublinhar que este não é um trabalho nada fácil: quase sempre há agentes alvo de ameaças, insultos e agressões, por vezes com "mazelas irreparáveis", pelo que a ASPP admite que seja normal que às vezes as coisas não corram bem.

Paulo Rodrigues acusa ainda os dirigentes do futebol de muitas vezes incentivarem os confrontos e o governo de não fazer nada para acabar com estes "favores a sociedades anónimas desportivas pois os clubes são, no fundo, negócios", revela à TSF.