Recentemente veio a público a polémica sobre o assédio sexual que o ator José Mayer protagonizou com uma figurinista da Globo, Su Tonami, mas parece que este não é o único caso.

De acordo com algumas informações do colunista Leo Dias, de O Dia, Camila Pitanga, uma das atrizes mais requisitadas da Globo, já se tinha sentido incomodada com o comportamento do ator e já tinha feito ‘queixa’ à Direção da Globo, na altura em que passava na televisão “Mulheres Apaixonadas”, em 2003. Contudo, a atriz não recebeu qualquer resposta acerca do assunto por parte dos chefes.

Camila conta que José Mayer não respeitava os chamados beijos técnicos e que passava, muitas vezes, dos limites, deixando-a desconfortável.

José Mayer acabou por assumir o seu erro, em carta aberta, e a emissora pediu desculpa à figurinista pelos danos que esta situação lhe possa ter causado e pelos abusos de que foi vítima.

Já foram várias as atrizes e os atores que manifestaram o apoio a Su Tonami, publicando frases nas redes sociais, onde se pode ler “mexeu com uma, mexeu com todas”.