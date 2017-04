Os concursos de colocações de professores do básico e secundário para o próximo ano letivo vão arrancar na próxima semana, durante as férias da Páscoa. Um mês mais tarde face ao último concurso nacional externo – que permite a entrada de professores contratados para os quadros – que se realizou em 2015, quando as candidaturas foram abertas a 9 de março.

“A publicação do aviso de abertura do concurso acontecerá na primeira quinzena de abril”, disse ao i fonte oficial do Ministério da Educação.

Desta forma, continua por cumprir uma das primeiras promessas feitas pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, de antecipar a colocação de professores. Reivindicação que tem vindo a ser feita pelos professores e diretores de escolas nos últimos anos. “Ainda não cumpriu, as coisas vão atrasando e quanto mais tarde são as colocações mais complicado é o início do ano letivo seguinte”, disse ao i Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP). “Era importante que em junho os professores já soubessem onde vão estar a trabalhar em setembro. Esse é o nosso desafio” ao Ministério da Educação. Mas, com estas datas será difícil”, remata Manuel Pereira.

Ontem, durante a reunião com os sindicatos, o Ministério da Educação não se comprometeu com uma data certa para o lançamento dos concursos. Mas, o i sabe que a Direção Geral da Administração Escolar (DGAE) já concluiu todos os procedimentos necessários, sendo que a abertura do concurso está a aguardar luz verde da secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão.

Em causa está o concurso da vinculação extraordinária através do qual há 3.200 professores contratados que vão passar aos quadros da função pública. Será ainda aberto um concurso interno, através do qual os professores dos quadros podem concorrer a uma outra escola por motivos de doença ou por aproximação à sua residência.

Deverá ainda ser lançado o concurso anual, através do qual os professores contratados concorrem a um lugar numa escola para darem aulas a partir de setembro.

Antes do lançamento do concurso de vinculação extraordinária, terá ainda de ser publicado pelo Ministério da Educação o despacho com a distribuição das 3.200 vagas pelas zonas dos país e pelas escolas. O que deverá acontecer hoje.

Além disso, terá ainda de ser publicado o despacho do concurso interno (mobilidade interna), onde vão estar definidas o número e em que escolas serão abertas vagas para as quais os professores dos quadros podem concorrer, para se aproximarem à residência. Também hoje este despacho será publicado pelo Ministério da Educação.

Maior número de vagas será para professores de 1º. ciclo Podem apresentar candidatura a uma das 3.200 vagas todos os professores contratados com mais de 12 anos de serviço e cinco contratos nos últimos seis anos.

Tendo em conta as listas de colocação de professores publicadas pela DGAE – trabalhadas pelo blogue especialista em estatísticas de educação “De ArLindo” –, das 3200 vagas disponíveis há cerca de 720 lugares que deverão ser ocupados por professores do 1º. ciclo. Seguem-se outros 500 de Educação Especial e outros 224 de Matemática do ensino secundário. Só estas três disciplinas reúnem, assim, 1444 vagas (45% do total).

Em contrapartida, há quatro disciplinas (Música, Educação Tecnológica, Alemão e Latim e Grego) que não deverão vincular qualquer professor.

Quanto às regiões do país, deverão ser nos concelhos de Lisboa e Vale do Tejo e Porto e Alto Minho onde vão abrir mais vagas.

Além de todos estes concursos, em setembro também vão passar aos quadros professores contratados através da chamada “norma-travão”. Trata-se da regra desenhada pelo ex-ministro Nuno Crato, e entretanto alterada por Brandão Rodrigues, que impede que todos os professores com mais de quatro anos de serviço e três renovações de contratos anuais, completos e sucessivos no mesmo grupo de recrutamento, mantenham vínculos precários.

No entanto, o PCP pediu a apreciação parlamentar do diploma onde está desenhada esta regra para que os critérios sejam alterados de forma a que todos os professores ao fim de três contratos anuais e completos passem aos quadros.