José Mayer. A ordinarice não é de uma geração

O afastamento do histórico ator José Mayer da antena da TV Globo na sequência das acusações de assédio sexual – primeiro insistentemente negadas pelo próprio – a uma funcionária da estação é uma decisão histórica. Primeiro, porque uma figurinista ousou enfrentar um todo-poderoso ator, que durante os últimos trinta anos tem representado os papéis de galã do pedaço nas telenovelas de horário nobre. Segundo, porque as mulheres colegas da estação – e não só – se juntaram ao apoiar a queixosa. Terceiro, porque depois de negar miseravelmente, José Mayer se viu obrigado a assumir o ato e a pedir desculpa. Quarto, porque a estação de televisão tomou uma decisão decente ao suspender o ator.

A justificação de José Mayer de atribuir o ato “à sua geração” é penosa porque os homens decentes da sua geração (tem 67 anos) não se comportaram nunca assim. Não vale a pena Mayer tentar normalizar o seu comportamento com a sua geração, mesmo que pedindo desculpa. Agora, uma coisa sabemos: as mulheres que têm hoje a idade de Mayer não teriam qualquer apoio para afrontar uma primadona como a frágil figurinista teve agora. Não é a geração de José Mayer que seria, em si, toda ordinária – o que a marcou foi a complacência com o machismo e a agressão sexual que foi transmitido de geração em geração até chegar aos nossos dias.

A funcionária da Globo, as mulheres que se solidarizaram com ela e a estação de televisão conseguiram inverter o estigma da geração de Mayer: o assédio era um ato menor e o ónus quase era dirigido para a assediada. Quando Dominique Strauss-Khan foi preso na sequência do assédio a uma funcionária de hotel, muito boa gente preferiu a teoria da “armadilha” – a vítima era Strauss-Khan, impedido assim de se candidatar a presidente da República francesa. O que teria ou não acontecido não interessava ou era minimizado: toda a gente sabia que ele era “assim”.

O processo só terminou depois de Khan pagar uma indemnização. Não, não é normal ser assim. É mesmo profundamente anormal. É crime.