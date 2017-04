James Rodríguez, o antigo jogador do F.C.Porto ficou incomodado com a mais recente produção fotográfica da mulher.

De acordo com a imprensa colombiana, Daniela Ospina realizou uma sessão fotográfica para uma revista orientada para o público masculino, onde surge de roupa interior. Todavia, o jogador do Real Madrid não gostou do resultado final da produção da mulher.

A mesma publicação, que cita uma fonte próxima de James Rodríguez, garante que o jogador ficou “incomodado com as fotografias por a mulher se ter exibido com pouca roupa para uma publicação masculina.”

Apesar da polémica envolta das fotografias, a jovem fez questão de partilhar algumas das imagens nas redes sociais.