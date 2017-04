Rui Vitória reservou uma surpresa para o encontro desta noite com o Estoril, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal: o Benfica vai jogar sem ponta de lança. Mitroglou e Raúl Jiménez, recorde-se, estão ausentes por motivos físicos, mas Jonas fica no banco por opção do técnico encarnado - tal como o sérvio Luka Jovic.

De resto, realce para o regresso de Grimaldo aos relvados: o lateral-esquerdo espanhol não alinhava desde novembro, já há mais de cinco meses. Lindelof, Samaris e Rafa são os únicos que se mantêm no onze em relação ao jogo com o FC Porto. De fora dos eleitos, em relação à lista divulgada na terça-feira, ficam Fejsa e André Horta.

ONZE DO BENFICA

Júlio César, André Almeida, Lisandro, Lindelof, Grimaldo, Samaris, F. Augusto, Carrillo, Cervi, Zivkovic e Rafa

Suplentes: Paulo Lopes, Luisão, Nélson Semedo, Pizzi, Salvio, Jonas e Luka Jovic

ONZE DO ESTORIL: Luís Ribeiro; Mano, Dankler, João Afonso e Ailton; Diogo Amado e Eduardo; Licá, Matheus Índio e Tocantins; Bruno Gomes

Suplentes: Thierry, Diakhité, Carlinhos, Allano, Joel, Mattheus e Kléber