A Moody's a cortou o rating da dívida do Novo Banco devido à troca de dívida sénior do Novo Banco por novos títulos perpétuos.

A expectativa da Moody’s é que essa operação provoque perdas para os detentores desses títulos, o que levou a agência de notação financeira a cortar o rating em um nível para Caa2, que fica sob avaliação com tendência de mais descidas. Também a notação que mede a solidez intrínseca do Novo Banco baixou, mas em dois níveis, passando de "caa2" para "ca". Já o rating de depósito foi mantido em Caa1, mas também fica em vigilância negativa.

"A ação de rating segue-se ao anúncio feito pelo Banco de Portugal a 31 de março de 2017 de que, como parte do processo de venda do Novo Banco, será feito um exercício de gestão dos passivos junto dos obrigacionista seniores com o objetivo de recapitalizar o banco em pelo menos 500 milhões de euros", refere a agência em comunicado.

Recorde-se que esta operação faz parte do processo de venda do Novo Banco à Lone Star. O "private equity" americano comprou 75% do banco em troca de uma injeção de capital de mil milhões de euros na entidade financeira. Já o Estado fica com 25% do banco através do Fundo de Resolução.