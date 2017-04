O lucro da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) atingiu os 21,1 milhões de euros no ano passado. Este valor representa um aumento de 15,3 milhões de euros face ao ano de 2015 e superiores em 30 milhões de euros face ao previsto em orçamento.

Este acréscimo justifica-se, essencialmente, por um controlo eficaz da despesa, nomeadamente em compras, fornecimentos e serviços externos, e deve-se igualmente a uma variação positiva da distribuição dos resultados dos jogos sociais, mais 23,6 milhões de euros em relação ao período homólogo (+13,4%) e mais 36,7 milhões de euros face ao previsto em orçamento. "Números que constam no Relatório e Contas 2016, que será apresentado durante o mês de abril, e que já teve o parecer positivo do Conselho de Auditoria da Misericórdia de Lisboa", revela em comunicado.

Na rubrica da despesa em compras e fornecimentos e serviços externos, houve uma redução em relação a 2015, registando-se no ano passado 56,4 milhões de euros, menos 2,4 milhões de euros (-4,1%) que no período homólogo.

Ao nível do investimento, a execução orçamental de 2016 apresenta um total de 30,5 milhões de euros, repartidos em projetos das diferentes áreas da SCML, com destaque para o património e saúde.

"A administração da Santa Casa congratula-se com os resultados alcançados em 2016, fruto de uma gestão rigorosa e criteriosa, onde, por um lado, tem procurado diversificar fontes de receita e, por outro, proceder a investimentos sustentáveis que terão impacto direto na melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas e no reforço do apoio aos que mais necessitam", salienta.