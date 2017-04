Um relato insólito que chega da Escócia: a equipa de sub-20 do Raith Rovers festejou a conquista do campeonato daquele escalão, após vencer o segundo classificado, o Berwick Rangers, por 2-0. Com este triunfo, os Rangers ficaram a sete pontos, faltando apenas dois jogos por disputar (seis pontos, portanto).

O problema é que o terceiro classificado, o Forfar Athletics, está a nove pontos dos Rovers e ainda tem três jogos para disputar, razão pela qual, matematicamente, ainda pode ser campeão - tem, para isso, de vencer todos os jogos, esperar que o Raith Rovers perca a última jornada e ainda melhorar a diferença de golos, que neste momento é favorável ao líder (+24 contra +13).

Os responsáveis dos Rovers acabaram por perceber o equívoco, redimindo-se depois com uma publicação nas redes sociais: "O champanhe está de regresso ao gelo!".