Lisboa está na short list de cidades europeias candidatas ao Capital Verde Europeia de 2019.

Além de Lisboa, estão a concorrer a este título Ghent (Bélgica), Lahti (Finlândia), Oslo (Noruega) e Tallinn (Estónia).

Esta é a primeira vez que uma capital do sul da Europa é selecionada para esta fase do concurso, anuncia a câmara municipal, em comunicado.

O vencedor será anunciado no dia 2 de Junho durante uma cerimónia em Essen, a cidade alemã atualmente detentora do título Capital Verde da Europa. Nesse dia vai ser conhecida também a vencedora dos prémios European Green Leaf, que distinguem as cidades que se emprenharam na área ambiental e na criação de emprego. Para este prémio concorrem Lovaina (Bélgica), Ludwigsburg (Alemanha) e Växjö (Suécia). Em 2015, o prémio foi atribuído a Torres Vedras.