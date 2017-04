O The World’s 50 Best Restaurants compilou uma lista com os melhores restaurantes do mundo e há um português em destaque. O Belcanto, de José Avillez, em Lisboa, está em destaque na 85.ª posição da lista.

A publicação, que fez o ranking dos 100 melhores restaurantes do mundo, colocou o espaço de José Avillez na segunda parte da lista (dos 51 aos 100 classificados) na 85.ª posição.

O Belcanto situa-se no Chiado, em Lisboa, tem duas estrelas Michelin e é o único restaurante português na tabela.

No topo da primeira lista, surge o Eleven Madison Park, em Nova Iorque, a Osteria Francescana, em Itália, e o El Celler de Can Roca, em Espanha.