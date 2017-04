Uma jovem de 17 anos sobreviveu a um ataque de tubarão no passado domingo, na Flórida, nos Estados Unidos da América.

A adolescente estava a nadar na praia de Destin quando foi atacada nas pernas por um tubarão com mais de um metro e meio de comprimento.

A jovem conseguiu escapar ao ataque depois de afastar o animal com um soco, tendo sido posteriormente suturada com mais de 80 pontos nas pernas.

Este foi assim o quarto ataque de turbarão registado naquela zona, noticia a imprensa internacional. Nenhum dos ataques foi fatal.

Beyond lucky to be alive and well and thank you to everyone for the support and wishes and I'm going to be okay, love you guys❤❤❤ pic.twitter.com/wm6wVryVzw