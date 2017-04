A plataforma do pódio do Mundial 2006, na qual a seleção italiana recebeu o troféu de campeã do mundo, foi encontrada ao abandono no parque Berlin Olympiapark, próximo do Olympiastadion, recinto de Berlim onde se jogou a final da prova.

E a explicação é devastadoramente simples: ninguém parece ter interesse no pódio. "Uma casa de leilões de Hamburgo tentou vender o pódio uma vez, mas não conseguiu. Houve um par de interesses de italianos, mas ninguém chegou a comprar a estrutura. Agora quem a quiser, pode levá-la", referiu Lutz Imhof, diretor do Olympiapark.

Se houver leitores com espírito de colecionador, já sabem onde se dirigir para recolher esta peça de 'memorabilia'.