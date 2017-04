A primeira edição do festival "vai homenagear o maior Bluesman de todos os tempos, B.B. King e o maior Bluesman português, Rui Veloso", alerta a organização. No dia 27, Shirley King, também conhecida como "The Daughter of the Blues” convida Rui Veloso a participar na homenagem a B.B. King.

O pai partiu a 14 de Maio de 2015. Tinha 89 anos.

No primeiro dia, actuam os portugueses Delta Blues Riders e a dupla formada por Julian Burdock e Danny del Toro. O bilhete único dá acesso a ambos os dias e tem o preço de 25 euros.