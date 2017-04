Clara de Sousa, jornalista da SIC, lançou-se na cozinha e criou uma página de Facebook com as suas receitas, chamada “A Minha Cozinha – Clara de Sousa”.

A página de Clara de Sousa tem sido um sucesso no Facebook e até já mudou a vida de uma criança. O Tiago é intolerante a ovos, o que fazia com que não pudesse festejar os aniversários com um bolo.

Até ao dia em que os pais da criança decidiram experimentar uma das receitas da jornalista, um bolo sem ovos. Desde então, Tiago pôde festejar os aniversários com um bolo.

Clara de Sousa contou o episódio na introdução do livro “A Minha Cozinha – Best Of”. A jornalista conta que o bolo em questão passou a chamar-se “Bolo do Tiaguito”, mas, para o menino, este é o “Bolo da Clara de Sousa”.