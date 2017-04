Um jovem de 17 anos, natural de New Jersey, confessou em tribunal ter conspirado e planeado a morte do Papa Francisco durante uma missa que este celebrou em Filadélfia a 27 de setembro de 2015.

O jovem – que na altura tinha 15 anos de idade – tentou contratar um atirador com a finalidade de assassinar o Papa Francisco em nome do Estado Islâmico e detonar explosivos durante a eucaristia, no Encontro Mundial de Famílias.

No entanto ao tentar contratar o suposto atirador, Santos Colón acabou por entrar em contacto com um agente infiltrado do FBI. Acabou por ser detido 12 dias antes da realização do evento.

Segundo o jornal “Le Parisien”, o jovem assumiu o nome de Ahmad Shakoor depois da radicalização e agora poderá ser condenado a 15 anos de prisão.