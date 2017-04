Russell Westbrook está a um pequeno passo de escrever história na NBA. No jogo desta madrugada entre os Oklahoma City Thunder e os Milwaukee Bucks - que os Thunder venceram por 110-79 -, o base somou o 41º triplo-duplo da temporada (12 pontos, 13 ressaltos e 13 assistências), igualando um feito apenas conseguido por Oscar Robertson, na longínqua época de 1961/62.

"Ainda estou em estado de choque. É incrível, uma honra... uma bênção. Especialmente por tê-lo conseguido em casa", declarou Westbrook no final do encontro. Apontado por muitos entusiastas da modalidade como o grande favorito à conquista do prémio de jogador mais valioso (MVP) da fase regular, o atleta de 28 anos apontou ainda o sexto triplo-duplo consecutivo, tendo agora ainda cinco jogos para superar a antiga estrela dos Cincinnati Royals, atuais Sacramento Kings.

Westbrook pode ainda juntar-se a Robertson no clube restrito de jogadores que terminaram a época com a maior média de triplos-duplos numa temporada, tendo já igualado Wilt Chamberlain no ranking de jogadores com mais triplos-duplos na carreira (78), liderado também por Oscar Robertson (181).