Cristiano Ronaldo não vai a jogo no encontro desta quarta-feira do Real Madrid em casa do Leganés. O CR7 ficou fora dos eleitos de Zinedine Zidane, tal como Bale e Kroos - o trio foi poupado para o dérbi de sábado com o Atlético, no Santiago Bernabéu.

Quem não ficou satisfeito com a gestão de Zidane foi, por incrível que pareça, o adversário desta noite. E tudo porque o modesto clube dos arredores de Madrid tinha feito uma campanha de marketing - muito engraçada, por sinal - que girava em torno de Ronaldo. Lançou o jogo como "os pepineros vs os extraterrestres" e criou um cartaz alusivo ao internacional português, com a sugestiva inscrição: "Ai minha mãe! E.T., Spock, Doraemon, Piccolo… e quem nos vem visitar é o CR7".

Esta quarta-feira, depois de ficar a conhecer a lista de convocados do Real, o Leganés reagiu no Twitter... e ainda com mais piada: "Ai minha mãe e agora o que fazemos com este cartaz?". Boa disposição não falta.