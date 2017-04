Adrien Silva está muito perto de regressar aos relvados. O capitão do Sporting, parado desde 18 de fevereiro, quando se lesionou no joelho direito no triunfo caseiro sobre o Rio Ave (1-0), já treina sem limitações com os restantes companheiros, estando agora o regresso às opções de Jorge Jesus dependente do readquirir de ritmo competitivo inerente a uma paragem tão dilatada.

O médio leonino deverá, ao que tudo indica, já ser opção inicial no dérbi com o Benfica, agendado para o próximo dia 22. Confirma-se, assim, o tempo estimado de paragem revelado inicialmente: entre quatro a seis semanas. Adrien falhou todos os jogos de março e o primeiro de abril, na última jornada em Arouca. Ficou ainda de fora do jogo com o Estoril, na Amoreira, logo a seguir ao Rio Ave, mas tal aconteceria de qualquer forma, pois estava castigado.