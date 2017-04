O Benfica está no top-25 das equipas mais valiosas do mundo. De acordo com o site Transfermarket, a equipa dos encarnados vale 202,85 milhões de euros.

O Benfica, que está no 25.º lugar, é a equipa portuguesa melhor colocada.

O FC Porto está no 30.º lugar (179,75 milhões de euros) e o Sporting está em 34.º (168,75 milhões).

Em primeiro lugar desta lista está o Real Madrid, seguido do Barcelona e do Bayern de Munique.