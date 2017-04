A APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol) reuniu-se com o Conselho de Arbitragem e com a Associação de Futebol do Porto para comunicar a decisão de boicotar os jogos do Canelas 2010 até que sejam "tomadas medidas".

Esta tomada de posição surge no seguimento dos acontecimentos do passado domingo, quando Marco Gonçalves, avançado da equipa de Vila Nova de Gaia, agrediu o árbitro José Rodrigues com uma joelhada no nariz, decorridos apenas dois minutos do jogo entre o Canelas e o Rio Tinto, nas divisões distritais do Porto.

"Viemos transmitir ao Conselho de Arbitragem e à Associação de Futebol do Porto a indisponibilidade da maioria dos árbitros para arbitrarem os jogos do Canelas, até que a AF Porto e os seus órgãos tomem medidas", revelou Luciano Gonçalves, presidente da APAF, após a reunião. ressalvando a total disponibilidade da AF Porto: "O presidente ouviu as nossas preocupações e mostrou-se interessado em resolver este problema."