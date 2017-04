O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, foi nomeado, esta quarta-feira, para uma das vice-presidências da UEFA.

O líder daquela entidade, Aleksander Ceferin, nomeou Fernando Gomes, que vai assim integrar a "nova estrutura" do Comité Executivo, encabeçada pelo esloveno

O português ficará com a pasta do relacionamento com os clubes e será um dos quatro vice-presidentes da UEFA.

Recorde-se que Fernando Gomes apoiou a candidatura de Ceferin, nas eleições de 14 de setembro de 2016, para a sucessão ao francês Michel Platini.