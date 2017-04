Concerto está marcado para 20 de Novembro no Coliseu dos Recreios e integra-se nas comemorações do 15º aniversário da rádio Radar. "Pure Comedy" sucede a “I Love You, Honeybear” de 2015.

"Pure Comedy" inclui a canção que lhe dá nome e os singles “Total Entertainment Forever” e “Ballad of the Dying Man”. Father John Misty é o alter-ego de Joshua Tillman, antigo baterista dos Fleet Foxes.

Os bilhetes são postos à venda no dia 12 e custam entre 26 e 32 euros.