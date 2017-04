Um camião, que transportava leitões, despistou-se na A13, em Benavente, perto da saída para Santo Estevão, por volta das 12:15h.

De acordo com o Comando Distrital de Socorro de Santarém, o camião capotou e o motorista ficou apenas com alguns ferimentos ligeiros, acabando por ser assistido no local. Já os leitões, vários morreram, outros ficaram feridos e há alguns fugidos na estrada.

O trânsito encontra-se a circular com normalidade.