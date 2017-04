Há uma petição a circular na net a pedir que Cristiano Ronaldo saia da Trump Tower devido às políticas do novo Presidente norte-americano.

Segundo o texto da petição, celebridades como Cristiano Ronaldo têm o dever de tomar uma posição contra as “políticas fascistas” de Donald Trump e recusar fazer negócios com ele.

Cristiano Ronaldo já tem um apartamento na torre de Trump, no valor de 16 milhões de euros, e estará a pensar comprar um segundo apartamento no mesmo edifício no valor de 23 milhões.

A petição já tem mais de 11 mil assinantes.