Os zoos do Reino Unido estão a começar a ficar preocupados com as consequências da saída do país da União Europeia, pois sem um acordo negociado sobre programas de trocas de animais, várias espécies poderão estar sob ameaça.

De acordo com a diretora-geral da Associação de Zoos e Aquários Britânicos e Irlandeses, Kristen Pullen, os animais que têm uma esperança de vida reduzida estão muito mais vulneráveis caso haja realmente uma saída não negociada – o Brexit.

"É difícil apontar uma espécie ou outra, mas seriam todas potencialmente afetadas se não pudermos negociar com os nossos parceiros europeus", afirmou a diretora, em entrevista, à agência britânica Press Association.

A circulação de animais entre os zoos da União Europeia é livre, com todos os países aderentes aos mesmos padrões de bem-estar e saúde animal.

Os zoos geralmente também costumam trocar animais no quadro de programas de criação e reprodução, de forma a permitir que haja gravidezes e dispor de um património genético muito mais rico.