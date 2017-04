O anúncio está a ser muito criticado nas redes sociais. O cenário é o de uma manifestação pelos direitos das minorias e pela paz no mundo, interrompida por um bloqueio policial.

Jenner abandona uma sessão fotográfica para se juntar aos manifestantes. Ao som de “Lion”, de Skip Marley, neto de Bob Marley, enfrenta a polícia e oferece uma lata da famosa bebida a um dos agentes, que a aceita e bebe, para gáudio da multidão.

O momento é registado por uma fotógrafa com um hijab e testemunhado por manifestantes de várias etnias e minorias. O ponto da discórdia é o facto de Jenner representar a América branca de classe alta.

A Pepsi já reagiu às críticas e, através de comunicado, defendeu que o anúncio “reflete a união de pessoas de diferentes origens num espírito de harmonia”, sendo essa “a importante mensagem a transmitir”. Veja o vídeo e compare com "Out of Control":