De acordo com as regras instituídas pela indústria americana, os números obtidos em streaming passaram também a contar para a atribuição de galardões. O mais recente álbum de Kanye West é o primeiro a atingir a marca da platina apenas com base no streaming.

Após a edição, Kanye West embarcou numa digressão americana cancelada após diversos comentários controversos entre os quais um elogio para Donald Trump. O artista foi hospitalizado e não voltou à estrada desde a recuperação mas reuniu com o novo presidente americano após a eleição deste.