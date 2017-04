Numa discoteca de Nabeul (na Tunísia), o DJ inglês passou o Azan - a chamada para a oração cantada pelo muezim a partir de uma mesquita - sobre batida eletrónica. O vídeo mostra a reação negativa do público.

Algumas pessoas deixaram mesmo de dançar. A discoteca El Guitone, onde tudo se passou, foi fechada pelas autoridades e o dono do espaço foi detido, de acordo com o jornal The Guardian, "por violação da moral e atentado ao pudor".