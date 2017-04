Esta nova rota entre as duas cidades vai fazer parte do calendário de verão da Wizz Air e é uma entre as onze novas rotas que Faro vai receber vindas da Europa este ano.

Este percurso vai ser feito todas as semanas, aos sábados, até dia 20 de junho. A partir desta data os voos passam a ser às terças-feiras e também aos sábados. O avião levanta voo, do aeroporto de Faro, à 18:50h e chega a Budapeste pelas 23:50h.

Os voos de Budapeste para faro têm voo às 15:15h e chegam a Portugal às 18:10h.

A Wizz Air já tinha voos a partir de Lisboa e do Porto, mas agora há um novo reforço através do aeroporto de Faro.

Os preços para Budapeste a partir de Faro, no dia 15 de abril, estarão a 29,99 euros.

.