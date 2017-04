Há aumentos em algus serviços dos correios que nos últimos quatro anos ultrapassam os 56%, alerta a Associação de Defesa do Consumidor (DECO).

Os CTT voltaram esta semana a subir preços e os novos valores correspondem, em termos globais, a uma variação média anual de 2,4% dos preços dos envios de correspondências, encomendas e correio editorial, o máximo permitido pelas regras em vigor.

O correio normal nacional até 20 gramas, dos mais usados pelos consumidores, é aquele que apresenta a situação mais gravosa, registando um aumento acumulado do preço base superior a 56% desde março de 2013 (quando o selo custava 32 cêntimos).

Os aumentos não se fazem sentir com a mesma intensidade em todos os serviços, nem para todos os clientes. No correio normal nacional para os utilizadores ocasionais os preços agravam-se, em média, 5,5%, contra 2,1%, no caso do correio em quantidade, ou seja para os clientes com contrato. No correio azul nacional os utilizadores ocasionais também são os mais penalizados, registando-se um aumento médio de 7,2%, contra 5,8% para os contratos.

Esta discrepância é, na opinião da DECO, injustificada, deixando perceber que há dois pesos e duas medidas quando importa agravar os preços, ficando o grosso – invariavelmente – do lado dos consumidores.

O sistema de preços dos serviços que compõem o serviço postal universal obedece ao princípio da orientação para os custos, cuja aplicação deve efetuar-se de forma progressiva, para, no limite, assegurar a sustentabilidade do serviço e garantir a acessibilidade a todos os utilizadores.

A DECO reconhece estes princípios, mas critica a ausência de dados públicos para fundamentar os aumentos de preços propostos pelos CTT e aprovados pela ANACOM. Toda a informação relativa a margens é classificada como confidencial, impedindo uma análise objetiva.

Aguardamos que a ANACOM inicie o processo de definição dos critérios a que deve obedecer a fixação dos preços dos serviços postais do serviço universal para os próximos três anos, na expectativa que a proposta do regulador defenderá, eficazmente, os interesses dos consumidores e que permita conhecer critérios, simples e transparentes, para os aumentos anuais que vamos conhecendo