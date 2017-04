O Parlamento vai discutir, a partir das 15 horas, o processo de venda do Novo Banco. O debate foi marcado pelo Bloco de Esquerda e divide a geringonça.

Bloco de Esquerda e PCP contestam a decisão do governo de avançar com a venda do Novo Banco e querem que o parlamento se possa pronunciar sobre o negócio feito com a Lone Star.

Catarina Martins defendeu que “é um negócio ruinoso". Ao contrário do primeiro-ministro, que garantiu não existirem “encargos para os contribuintes”, a coordenadora dos bloquistas está convencida de que “o Estado vai estar sempre a pagar, pagou no passado e vai pagar no futuro”.

O PCP anunciou, na segunda-feira, que vai apresentar um projecto de resolução no parlamento que recomenda ao governo a suspensão da venda do banco e a sua nacionalização. Jorge Pires defendeu que a venda do antigo BES pode “trazer prejuízos directos para o Estado superiores a três mil milhões de euros".

Os socialistas querem ouvir com urgência no parlamento o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa e o responsável pela negociação da venda do Novo Banco, Sérgio Monteiro. Carlos César defendeu que “esta é a solução menos má”.