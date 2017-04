As vitimas de tráfico de seres humanos confirmadas em Portugal aumentou quatro vezes entre 2015 e 2016, passando assim de 32 para 118 (22 são portuguesas). Estes dados do Observatório de Tráfico de Seres Humano revelados hoje pelo Público indicam que nunca, até agora, tinham sido confirmadas tantas vítimas em Portugal.

Os dados, que estão no Relatório de Segurança Interna 2016 (RASI), revelam ainda que entre as 261 vítimas sinalizadas em 2016 estão cidadãos de 23 países, com destaque para três: Portugal, com 72 vítimas, Roménia com 70 e Nepal com 47.

As vítimas confirmadas são aquelas sobre as quais foi concluída a investigação policial, as sinalizadas têm ainda de ser investigadas.

Recorde-se que a lei mudou em 2007, passando a incluir vários tipos de exploração no crime de tráfico de pessoas, como a laboral e as atividades criminosas. Até aí, apenas a exploração sexual era tida em conta nestes números.

Para os números mais recentes contribuirão três operações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da Polícia Judiciária: a Operação Pokhara, Operação Katmandu 1 e Operação Katmandu 2.