A Europa suicidária

O abanão maior veio do Brexit, mas a UE arrisca-se a escangalhar-se de tal forma que pode vir a não ter conserto

Os repetidos versos de João Verde “a Galiza mail’o Minho/ são como dois namorados” não são letra- -morta para quem vive nesta região transfronteiriça de Minho- -Galiza, pelo contrário, é o quotidiano de-cá-para-lá-de-lá-para-cá. Num pulo se vai à outra banda, basta atravessar a estrada – neste caso, a ponte. E pontes sobre o rio Minho são já cinco, sendo a mais recente a de Vila Nova de Cerveira, a Ponte da Amizade, que junta a vila minhota ao concelho galego de Tomiño.

Tomiño, que é um núcleo urbano do tipo risco ao meio – casas de ambos os lados da estrada que é também a rua principal -–alargado num território rural, apresenta-se mais modesto que a companheira Cerveira, ou não fosse ela terra de lavradeiras minhotas, donairosas e ouradas, o que, diga-se em abono da verdade, não afeta minimamente a relação. Claro que depois de atravessada a ponte se pode escolher outro destino, como a cidade de A Guarda (La Guardia), preguiçosamente estirada na frente atlântica onde estuário do Minho e o mar se confundem – o rio tem duas fozes: Caminha e A Guarda. Célebre pela abundância e qualidade de marisco, e azáfama do porto de pesca, a cidade é toda ela inclinada sobre o mar: o casario, colorido e castiço, trepa apinhado nas ruelas estreitas e empedradas, sob o amparo do monte de Santa Tecla. Respira-se um ar marítimo fresco e de aparente desafogo económico, mais ao jeito das primas minhotas, que se dão ares e nem por isso são menos cobiçadas. Pelo contrário, basta uma qualquer prodigalidade de calendário para as nossas vilas e cidades quase adotarem a língua de nuestros hermanos, tal é o número de visitantes vizinhos que por cá enxameiam, numa algaraviada característica e bem-disposta muito ao gosto do comércio local.

Obviamente, a descrição destas galhardias minhotas ilustra apenas o quanto o derrubar de fronteiras nacionais concorre para desarmar outras barreiras, nomeadamente as culturais. O velho rifão “de Espanha não vem bom vento...” já não faz sentido, e ainda bem, e o sentimento de pertença a um espaço mais alargado, sem muros ou outros controlos igualmente limitadores, não esbatendo o brilho das identidades regionais e nacionais, confere aos cidadãos europeus uma particular idiossincrasia. Assim deveria ser e esse seria o sonho dos visionários construtores da Europa unida. Paradoxalmente, chegados à União Europeia (UE) de hoje, 60 anos depois do promissor Tratado de Roma, o que temos é uma união de Estados que começa a esboroar-se e ameaça ruir. O abanão maior veio do Brexit, mas os solavancos não param de aumentar e, se nada inteligente for feito para o impedir, a UE arrisca-se a escangalhar-se de tal forma que pode vir a não ter conserto. Basta imaginar o arrevesado sobressalto que se está a viver na Irlanda, a ilha que estava pacificamente dividida em Irlanda do Norte, território britânico que votou contra o Brexit – talvez não ainda a paz ideal, mas a possível depois do conflito sangrento a que só pôs fim o Tratado de Belfast, de 1998 –, e República da Irlanda: sendo irlandeses, são estrangeiros!

Se isto não é retrocesso civilizacional, então é o quê? Será que a Europa vai persistir neste comportamento suicida? Só o futuro o dirá, desgraçadamente.

