Fraudes no futebol profissional

Jogadores de futebol profissional presos por participação em resultados combinados

É impressionante a ignorância de alguns analistas sociais da nossa praça quando falam ou quando não falam – neste caso, com má-fé – sobre o escândalo dos jogos combinados no futebol profissional.

Mas vamos por partes. Sem pretender desculpar, condescender ou tomar qualquer partido sobre a questão, apenas procuramos aqui tentar explicar aos menos avisados, alguns ou todos cidadãos votantes, que a questão principal é a falta de uma educação cívica e de uma escola pública. A existente não forma cidadãos, apenas concede diplomas e faz estatísticas para apresentar resultados e reclamar verbas com base nisso.

A grande maioria dos jogadores profissionais de futebol provêm de famílias pobres que vivem em zonas problemáticas, por vezes com problemas de droga, alcoolismo, abusos sexuais, maus- -tratos familiares, violência doméstica, e, sobretudo, falta de dinheiro, culminando em pouca escolaridade, sendo o futebol a sua tábua de salvação nesse mar de tragédia e de marginalidade.

Aqui, desde já, a nossa homenagem a alguns clubes de futebol que ajudam – ajudando-se a si próprios, bem entendido – muitos jovens com talento desportivo a terem uma vida melhor, mas que não altera muito a sua formação cívica, já que a herança genética e social é muito forte, e quase determinante, e o meio social também não ajuda muito, já que quase todos os “agentes” envolvidos têm raízes em estratos sociais baixos.

Ora é mais fácil, nestes meios, ser-se permeável à corrupção quando não existe uma formação-educação cívica sólida e alicerçada em princípios claros, com a noção daquilo que é correto, do que é legal e do respeito pelas normas e pela lei, num Estado de direito democrático.

Daqui o nosso desejo, e a nossa luta, por uma escola inclusa que trate todos por igual, dando a todos as mesmas oportunidades, para que a origem humilde e pobre não seja um fatalismo que condene, à nascença, quem a tem.

É por isso que é preciso formar cidadãos, como disse recentemente o general Ramalho Eanes, ou seja, indivíduos com formação cívica e intervenção política.

Mas nos exames para juízes, no Centro de Estudos Judiciários, houve candidatos que foram apanhados a copiar. Será que foram excluídos ou são hoje esses juízes que vão julgar, no futuro, alguns jogadores de futebol apanhados a fazer “batota”, tal como eles fizeram?!

Os tais analistas sociais nunca explicaram, e o jornalismo também tem por missão educar-formar, além de informar.

O Ministério da Educação em particular e o governo em geral têm de perceber que o futebol profissional é um negócio onde estão envolvidos “mercenários” e, por isso, não devia ter qualquer vínculo a não ser com a inspeção dos espetáculos.

O futebol amador, esse sim, pode ter ligações diretas, ou indiretas, ao Ministério da Educação. Mas será que o PS não percebe isto ou não lhe convém perceber?

É que o Conselho Nacional de Educação não fala sobre estas questões porque as ignora. Então como há de o ministro saber se ninguém lhe explica?!

