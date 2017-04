Brexit – paixão e interesse

No dia 23 de junho de 2016, uma estreita maioria dos cidadãos britânicos (52%) – com a oposição maioritariamente expressa da Escócia, da Irlanda do Norte e de Gibraltar – votaram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia.

No dia 29 de março de 2017, o Reino Unido entregou a carta de desvinculação elaborada nos termos do artigo 50 do Tratado de Lisboa. Hoje mesmo, 5 de abril de 2017, debatem-se no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, as consequências imediatas dessa decisão.

A União Europeia (UE) é um espaço de liberdade e de tolerância e nele se podem expressar democraticamente todas as visões e perspetivas, incluindo as visões e perspetivas dos que a querem abandonar ou dos que, estando nela, a querem dissolver ou modificar os princípios humanistas e solidários que presidiram à sua fundação.

Como espaço democrático, a UE é naturalmente trespassada por múltiplas visões, convergentes ou antagónicas, que dão origem a uma dinâmica de negociação e decisão ou, como tem sido o caso recente, de indecisão e estagnação.

Em 29 de março, por aquilo que eu senti, houve uma dicotomia que se sobrepôs a todas as outras. A dicotomia entre a tristeza dos que se uniram ao projeto europeu por paixão, partilha de valores e desejo genuíno de quebrar séculos e séculos de conflitos cíclicos, guerra e privação, e a indiferença dos que se juntaram ao projeto por interesse conjuntural e estão sempre disponíveis para sair quando a exigência do momento lhes exige mais do que a contabilidade do deve e do haver imediato.

O processo negocial que se vai seguir tem de ser sério e transparente. Os erros cometidos quer pela União Europeia quer pelo governo do Reino Unido têm de servir de lição e não podem ser repetidos. As meias-tintas e as soluções nebulosas não conduzem a bons resultados.

Se o Reino Unido quer manter os benefícios de estar na UE poderá sempre retirar o pedido de saída nos termos do referido artigo 50 (lorde John Kerr, o inglês que o redigiu, defende que ele é reversível por vontade expressa do Estado que o aciona, exigindo quer a saída quer a eventual reversão um processo negocial multipartido).

Embora o atual governo conservador do reino pareça desejá-lo, um parceiro da UE beneficiar das vantagens do mercado único e, como tal, da liberdade de circulação de serviços, bens e capitais, sem assegurar a liberdade de circulação das pessoas, é um cenário inaceitável.

O processo negocial que agora começa será sobretudo uma oportunidade para tornar bem claro quem está no projeto europeu por paixão e quem está nele por mero interesse conjuntural.

O princípio de que ninguém pode, pela sua inação, impedir que os outros parceiros avancem na adaptação do projeto europeu aos novos desafios geopolíticos e geoeconómicos é fundamental para assegurar, entre outras coisas, uma negociação bem-sucedida da saída do Reino Unido da UE.

Paixão ou interesse? Consolidação ou fragmentação? Paz ou guerra? As escolhas estão claras e, em torno delas, a razão e a emoção terão um papel fundamental. Se dúvidas ainda existissem, as lágrimas e as celebrações que marcaram o dia 29 de março dissiparam- -nas todas.

