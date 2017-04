Novo Banco: a pilha faltou e a vaca não voou

O negócio que nos foi apresentado como fechado está, afinal de contas, pendurado. Os contribuintes vão outra vez pôr a cabeça na guilhotina

O processo de alienação do Novo Banco é todo um tratado sobre a forma de governar do PS. É tudo poucochinho, é a política do mal o menos e do vai-se andando. Quando é que temos um governo que largue a obsessão do défice e mostre resultados acima do medíocre? Adiante.

Mais do que isso, o negócio com o fundo americano é sintomático sobre a perversão do discurso socialista: o “costês”.

O negócio que nos foi apresentado como fechado está, afinal de contas, pendurado. Os contribuintes vão outra vez pôr a cabeça na guilhotina. E o governo, que se esforça por convencer os mercados de que é gente séria e confiável, está prestes a comprar uma guerra com os credores institucionais cujo custo para a reputação do país está longe de ser pequeno.

Vamos a um exercício simples: olhemos para o negócio contado pelo PS e, de seguida, façamos a tradução do “costês” para a linguagem real. Três vocábulos bastam: “venda”, “garantia” e “risco”.

1. Para o primeiro-ministro e para o PS, a alienação do Novo Banco tratou-se de uma “venda”. Podemos mesmo chamar--lhe isso? Na vida quotidiana, quando eu vendo um bem, recebo algo em troca. Não foi isso que aconteceu com o Novo Banco. Como a maioria dos analistas e jornalistas especializados se esforçaram por explicar, o Novo Banco é detido a 100% pelo Fundo de Resolução (FdR) num valor de 4,9 mil milhões. Quando entrega o banco à Lone Star, o governo cede 75% contra a promessa de capitalização futura de 1000 milhões. Em sentido contrário, o valor do banco e a participação do FdR são profundamente degradados: 100% transformam-se em 25% (que equivalem a zero poder de decisão ou controlo), 4,9 mil milhões passam a valer 1200 milhões. Com sucessos negociais destes, estamos cada vez mais próximos da ruína. Portugal é um país de excentricidades. Esta é talvez a primeira vez na nossa história em que ainda pagamos para vender.

Isso leva-nos à questão das “garantias”.

2. Para o primeiro-ministro e para o PS, este negócio não envolve “garantias”. Mas são elas o coração desta operação. Quando o FdR fica com uma participação de 25%, com responsabilidades mas sem direitos (pagando mas não mandando), mantém-se uma situação indesejável e insustentável em que os custos de um banco estão a ser suportados pelos concorrentes, diretamente, e pelo Estado, indiretamente. Mais: a Lone Star sabe que, se alguma coisa correr mal com os créditos de risco do banco, lá estarão o FdR e o Estado para entrar com o dinheiro. A fatura pode ir até aos 3900 milhões de euros.

O Estado e o FdR são fiadores da “venda” durante muitos anos. Mas não, isto não é uma “garantia” – depois de “venda”, outro vocábulo que muda de sentido no dicionário do governo.

3. Para o primeiro-ministro e para o PS, este negócio foi apresentado como estando livre de “risco” para os contribuintes. Era bom demais para ser verdade. Portugal é um país onde os contribuintes têm mais risco do seu lado do que os capitalistas. Se, como disse António Costa, os bancos não vão ser chamados a pôr mais dinheiro no FdR; e se o mesmo FdR tem de cobrir as perdas potenciais do Novo Banco, é claro que é o Estado que tem de se atravessar com o cheque. Está bom de ver quem paga.

Com esta noção assética de “risco”, ninguém se espanta com o caminho que as governações socialistas trilharam para Portugal ao longo do tempo.

Temos, portanto, um negócio em que diz que se vende oferecendo; em que se diz que não se garante garantindo; em que se diz que não tem risco arriscando. É o “costês” no seu melhor.

Percebe-se esta tentativa de maquilhar a realidade. O governo e os parceiros de esquerda são os principais responsáveis por este mau negócio. Sem clubismos, nenhum partido sai bem do processo Novo Banco. Mas a coligação de governo teve os últimos 16 meses para resolver o “dossiê”. E fê-lo da pior forma possível, infligindo perdas de valor ao banco.

Ao colocar o cenário da nacionalização em cima da mesa, parte do PS (dos jovens turcos da bancada aos gabinetes ministeriais), PCP e BE desvalorizaram o Novo Banco. António Costa deixou andar, com um sorriso na boca, para agora vir dizer que a nacionalização era o pior cenário possível – como se os mercados não o soubessem. Esse foi, aliás, um dos argumentos mais extraordinários que ouvi: o fantasma da nacionalização pressionaria os compradores. A lógica deste raciocínio é igual à do vendedor de um carro em segunda mão que, por não ter o preço justo, ameaça o comprador com o abate do veículo na expectativa de que isso lhe aumente a margem. Nessa posição, obviamente, só o dono é que perde (porque deixa de vender e porque perde o pouco valor que lhe resta).

O governo andou num exercício de masoquismo com o Novo Banco. Infelizmente, mais dia menos dia, o chicote há de bater nas costas dos mesmos de sempre: os contribuintes.

Recordemos o que diziam Costa, Catarina e Jerónimo na oposição. Eram uns duros. Olhemos para os argumentos fofinhos que usam hoje. Isso não esconde o principal: as “vacas” do governo estatelaram-se.

Última nota: Os números do Banco de Portugal mostram que a dívida pública engordou 12 mil milhões de euros de janeiro de 2016 para janeiro de 2017, para um dos mais altos valores registados. O taxímetro socialista aumenta mil milhões por mês. É esse o andamento do endividamento socialista. Algum dia, a conta vai chegar e nós vamos pagar. Mas escrevam o que vos digo: nesse dia, o PS não vai ter nada a ver com o assunto.

Escreve à quarta-feira