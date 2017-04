Maddie e Scarlett, duas bebés gémeas de dois anos dos EUA, estão a fazer furor na internet.

As crianças estariam a ver a sua cena preferida do filme da Disney de 2013, Frozen, quando a certa altura começam a imitar cada movimento e a interpretar as personagens principais do filme, Anna e Elsa.

O momento foi captado pela mãe das crianças e posteriormente partilhado na sua página de Facebook. A publicação conta agora com mais de 700 partilhas e tem cerca de 400 mil likes.