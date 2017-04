O Vitória de Guimarães apurou-se hoje para a final da Taça de Portugal em futebol, apesar de ter perdido em casa do Desportivo de Chaves por 3-1 na segunda mão das meias-finais contra o Desportivo de Chaves por 3-1.

A equipa dos vimaranenses já vinha com uma vantagem de dois golos no jogo da primeira mão e esta noite conseguiu recuperar a vantagem depois de uma excelente exibição do Desportivo de Chaves.

Logo no primeiro minuto perdigão fez o primeiro golo e ao minuto 33 surge o segundo golo da equipa do Chaves por Bressan.

A equipa flaviense ficou na frente do marcador quando Nuno André Coelho fez o terceiro golo aos 63 minutos, todavia o Vitória de Guimarães conseguir reduzir o marcador com um golo de Marega aos 65 minutos que colocou os vimaranenses mais perto do Jamor.

O Chaves ainda teve a oportunidade de marcar aos 90 minutos, mas Douglas defendeu o penálti do tudo ou nada.

O Vitória de Guimarães vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Benfica e Estoril-Praia, cuja segunda mão se disputa na quarta-feira no estádio da Luz.

Os encarnados estão em vantagem, depois de terem vencido na primeira mão por 2-1.