A conferência de Imprensa de antevisão ao encontro desta quarta-feira entre o Benfica e o Estoril, no Estádio da Luz, acabou por ficar marcada pelas questões a Rui Vitória sobre... Jorge Jesus. Mais propriamente, sobre as declarações do treinador do Sporting, no Fórum de Treinadores, onde deixou no ar a possibilidade de um dia vir a ser amigo do treinador encarnado e que as picardias entre ambos são apenas 'mind games'.

O técnico do Benfica é que não pareceu tão entusiasmado com essa ideia. "Não vou comentar porque são coisas que não me apetece comentar neste momento. Eu, o treinador do Sporting ou o do FC Porto, cada um tem a sua vida, cada um faz o seu trabalhinho descansado. Se o vou cumprimentar em Alvalade [no dérbi do próximo dia 22]? Isso não interessa, quando for esse jogo vemos. Pensei que me ia perguntar sobre o Pedro Emanuel, que amanhã vem cá para dar a volta", atirou Rui Vitória, dizendo-se também "de consciência tranquila" em relação às queixas que o Sporting apresentou contra si. "Ando no desporto para o impulsionar. Respeito todos os clubes em Portugal", sublinhou.

Por entre elogios ao trabalho de Pedro Emanuel, em comparação com o espanhol Pedro Gómez Carmona - "o Estoril tem melhorado os seus resultados, com uma organização diferente" -, Rui Vitória revelou ainda que Ederson, Mitroglou e Eliseu "sofreram mazelas" no jogo com o FC Porto e que, por essa razão, não irão a jogo. "Depois temos o caso especial do Fejsa, que vai estar convocado, mas que não está totalmente dentro do que entendemos que são as suas reais capacidades. Não vai jogar de início, depois vemos se entra nos 18", ressalvou ainda o treinador do Benfica, garantindo que estas poupanças em nada se devem ao próximo jogo do campeonato, em Moreira de Cónegos: "Não há poupanças nesse sentido. Amanhã vai para o campo quem está disponível."

Pouco depois, o Benfica anunciou a lista de convocados. Além das três ausências confirmadas pelo treinador, há a destacar os regressos de André Horta e Paulo Lopes às opções.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Júlio César e Paulo Lopes

Defesas: Lisandro, Grimaldo, Luisão, Lindelof, André Almeida e Nélson Semedo

Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi e Cervi

Avançados: Rafa, Jonas e Luka Jovic