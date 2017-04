O Instituto de Medicina e Fisiologia Espacial de Toulouse, França, está à procura de voluntários para participarem na segunda fase de um estudo clínico sobre simulação de microgravidade.

Os voluntários poderão ganhar 16 mil euros num espaço de dois meses e meio, todavia terão que de sujeitar-se a 88 dias de hospitalização, sendo que 60 serão em completo repouso. Isto significa que os indivíduos terão de estar sempre deitados, até mesmo durante as refeições.

As inscrições já estão abertas, mas nem toda a gente será aceite. Para este estudo só são aceites pessoas do sexo masculino, saudáveis, com idades compreendidas entre os 20 e os 45 anos. Terão ainda de praticar exercício físico regular, não sofrer de nenhuma patologia ou alergia e principalmente não fumar.