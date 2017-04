O ex-líder da JSD Pedro Rodrigues faz duras críticas a Passos Coelho e desafia os militantes a assumirem as suas responsabilidades.

“O que se está a passar no PSD exige que todos sejamos capazes de nos desinquietarmos e assumamos as nossas responsabilidades”, diz, em declarações ao “Observador”, o ex-líder da JSD.

Pedro Rodrigues critica as escolhas do partido para as eleições autárquicas. “A generalidade das escolhas do presidente social-democrata para as eleições autárquicas significa a desistência do PSD da sua verdadeira vocação”, diz Rodrigues.

Os críticos de Passos têm sido duros nos comentários às opções do PSD para as eleições autárquicas, principalmente em Lisboa e Porto. Carlos Encarnação, em entrevista ao i, defendeu que “o PSD não pode apresentar um candidato para disputar o segundo ou o terceiro lugar. O partido devia ter um candidato para ganhar”.

O ex-deputado social-democrata considerou mesmo que Passos “é um obstáculo a que o PSD se revitalize”.

O próximo congresso do PSD só se realiza no início de 2018. Rui Rio já se mostrou disponível para disputar a liderança.