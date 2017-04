Não parecem existir dúvidas de que a entrada em força do exército russo na guerra civil síria transformou Moscovo num dos mais urgentes e valiosos alvos para grupos extremistas. Os caças e forças especiais russas entraram em cena há mais de um ano para ajudarem o presidente e ditador sírio Bashar al-Assad a recuperar o território disputado com os grupos radicais sunitas que melhor sobreviveram aos seis anos de guerra e desde há muito se tornaram uma força mais relevante do que os originais movimentos moderados da oposição. Foi assim com Alepo, por exemplo, que só caiu para as mãos do regime depois de uma violenta campanha de bombardeamentos russos e intervenção terrestre síria com o apoio do Hezbollah e Irão. O que significa que, no que diz respeito ao movimento jihadista global, a Rússia está do outro lado da barricada, apoiando uma aliança de figuras xiitas na sua luta pelo domínio do Médio Oriente.

O Estado Islâmico, aparentemente em segundo plano nas operações russas na Síria – apesar dos combates em Palmira – inclui agora Moscovo e Vladimir Putin nas suas peças de propaganda e ameaça de atentado, que levou a cabo, com efeitos dramáticos, ao fazer explodir a aeronave da Metrojet que seguia em direção a Sampetesburgo, em outubro de 2015. Morreram 224 pessoas e os meios de comunicação acertaram uma linha de explicação que ontem disparou de novo com o ataque ao metro da segunda cidade russa: a violência do apoio militar russo ao regime de Bashar al-Assad “alimenta” o radicalismo regional e coloca os cidadãos russos diretamente na linha de fogo, como argumentaram os Estados Unidos e aliados ocidentais no momento da entrada de Moscovo na guerra síria.

O argumento repetiu-se ontem, mas o contra-argumento também. “É incrível perceber como as pessoas estão dispostas a reconhecer que a agressão é uma causa de terrorismo contra a Rússia, mas não contra os Estados Unidos ou o Reino Unido”, escrevia ontem o diretor da Intercept, Glenn Greenwald, no Twitter, recordando as palavras do colunista Mehdi Hasan no “Guardian”, em 2015, por ocasião da explosão na aeronave russa. “Compreender a violência política exige compreender os agravamentos políticos; atribuir a culpa por atos terroristas apenas a uma ideologia religiosa ou uma perspetiva medieval do mundo é simplista e comprazedor”, argumentava Hasan, fazendo referência às críticas que atingiram o líder dos trabalhistas britânicos, por exemplo, quando Jeremy Corbyn tentou atribuir parte da culpa pelos atentados em Paris às políticas militares francesas no Médio Oriente. “Aceitamos o conceito de retribuição quando se trata de designarmos a Rússia como ‘inimiga oficial’ [dos movimentos extremistas]. Quando chega a altura dos nossos próprios países, no ocidente, comportamo-nos como crianças no recreio.”