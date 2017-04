A teoria dominante nas autoridades russas em torno do atentado de segunda-feira no movimentado metro de Sampetesburgo é a de que a explosão foi causada não à distância, como se pensou inicialmente, mas por um bombista suicida chamado Akbarzhon Jalilov, nascido em 1995 em Osh, no Quirguistão, imigrante na segunda maior cidade russa até recentemente ter obtido cidadania.

Não se sabe muito sobre Jalilov e menos ainda sobre as razões do seu ataque suicida – comprovando-se, de facto, que foi isso que aconteceu na terceira carruagem do comboio que fazia a ligação entre as concorridas estações da Praça Sennaia e o Instituto Tecnológico.

Os investigadores russos distanciaram-se esta terça-feira da ideia de que a detonação fora acionada à distância pelo estado do corpo de Jalilov, mesmo levando em conta que fora encontrada noutra estação de metro uma segunda bomba, por explodir e disfarçada de extintor.

Autoria indefinida

Ao contrário de algumas indicações em contrário na segunda-feira, nenhum grupo terrorista reivindicou para já o atentado em Sampetesburgo, que, entre as fatalidades imediatas e os feridos que morreram nas horas seguintes, matou 14 pessoas e feriu mais meia centena. Num país com um violento historial de movimentos separatistas como a Rússia, a falta de uma autoria imediata deixa algumas portas em aberto.

Mas a origem centro-asiática de Jalilov – e não chechena, por exemplo, ou do Daguestão – parece afastar o rasto do separatismo e abrir a porta ao radicalismo islâmico, embora o suspeito do costume por estes dias, o autoproclamado Estado Islâmico, se mantivesse esta terça em silêncio sobre Sampetesburgo.

No entanto, não é de afastar uma reivindicação tardia, como usualmente acontece quando um grupo terrorista não esteve em contacto com o atacante, não sabia das suas movimentações, mas, mesmo assim, num vazio de autoria, reclama-se ideologicamente o responsável pelo atentado – aconteceu recentemente no ataque a Westminster, por exemplo.

Radicalismo doméstico

A Rússia não é alheia a movimentos radicais islâmicos no seu próprio território. O Estado Islâmico e outros movimentos extremistas em guerra na Síria e Iraque têm várias centenas de combatentes nascidos no norte do Cáucaso e em países do centro-asiático – são especialmente apreciados os veteranos das guerras na Geórgia, por exemplo.

Cerca de sete mil cidadãos russos viajaram para o Médio Oriente para se juntarem ao Estado Islâmico, segundo contas da BBC. O Crisis Group, por sua vez, anunciou no mês passado que das antigas repúblicas soviéticas na Ásia partiram entre dois a quatro mil pessoas para as fileiras do maior grupo terrorista desde janeiro de 2015.

Parte desta migração foi inicialmente incentivada – ou, no mínimo, permitida – pelas autoridades russas, que preferiram abrir as portas de saída a centenas de militantes, acreditando que seriam capazes de as fechar quando quisessem o retorno. A política mudou em meados de 2014, de acordo com o “Financial Times”, receando-se um regresso em massa de antigos militantes extremistas.

Do Cáucaso à Ásia

Os movimentos radicais do Cáucaso e Ásia Central estão muitas vezes ligados pelo seu historial de pobreza e repressão governamental.

De acordo com Varvara Pakhomenko, investigadora e especialista no Cáucaso, não é incomum que imigrantes de países pobres do centro-asiático nas grandes cidades russas partilhem os mesmos meios que membros da reprimida minoria chechena, onde as autoridades tendem a perseguir instituições islâmicas independentistas, deixando como única alternativa meios obscuros e fundamentalistas. Segundo Pakhomenko, os segundos radicalizam os primeiros.

Também não é incomum a deslocação da Ásia Central para uma grande cidade russa trazer ao de cima um renovado fervor religioso, como diz Noah Tucker, que analisa o conflito sírio: “Nestes países, a identidade local ou regional é muito mais importante do que a nacional. Quando se mudam para a Rússia, perdem a sua comunidade e substituem-na com a identidade local muçulmana.”