A explosão de uma fábrica de pirotecnia em Penajóia, Lamego, fez sete mortos, confirmou o presidente da Junta de Freguesia de Avões à SIC Notícias.

Registaram-se três explosões na fábrica entre por volta das 18h.

Macário Rebelo, presidente da Junta de Avões, diz que continuam a haver pequenas explosões dentro da fábrica.

A GNR já está no local, assim como 89 bombeiros e 29 viaturas de combate ao fogo. Dois helicópteros do INEM também estão no local.

