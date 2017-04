Afinal, as picardias entre Jorge Jesus e Rui Vitória - mais acirradas na época passada, refira-se - fazem parte de uma "estratégia de comunicação". Foi isso que o treinador do Sporting disse durante o Fórum de Treinadores de Futebol e Futsal, onde foi homenageado pelos mais de 500 jogos realizados na I Liga. Jesus referiu mesmo que um dia se tornará amigo do atual treinador do Benfica.

"Quem treina uma equipa grande tem de fazer ‘mind-games’ com os rivais da luta pelo título. Sou amigo do Vítor Pereira e do André Villas-Boas. Amanhã, de certeza, serei amigo do Rui Vitória. São momentos que vocês ainda não entendem, mas hoje em dia é preciso perceber muito de comunicação quando está numa equipa ‘grande’", salientou Jesus.

Na sua intervenção, o técnico leonino revelou ainda o que é necessário para se ter sucesso como treinador: a paixão e a capacidade de criação. "É preciso paixão pelo futebol, independentemente da divisão. E depois, as tuas capacidades é que vão direcionar a tua carreira mas com paixão consegues os teus objetivos. Um treinador é um criador, foi assim que me formei como treinador. Como tal, não há livros que digam como vamos ser campeões", afirmou.

Jorge Jesus admitiu ainda que costuma recorrer a métodos que apreendeu de antigos treinadores, dando o exemplo de um caso quando era jogador do Riopele, na longínqua época de 1977/78: " Hoje, a forma como treinamos, a metodologia, é completamente diferente. Um dos meus treinadores, o senhor Ferreirinha, tinha um treino que todos os dias fazíamos: ‘ténis-balão’. Fazíamos um jogo com balizas pequenas onde eramos obrigados a jogar 5x5. Hoje sou treinador e analisando aquele treino, aquilo era um bom treino para dar qualidade à equipa mas não sei se o senhor Ferreirinha tinha noção do rendimento e objetividade daquele treino. E é um exercício que faço muito em treino, porque dá evolução rápida e obriga os jogadores a pensar rápido. É óbvio que ainda vou buscar coisas de alguns treinadores que tive."