No mesmo dia, deram entrada no Parlamento dois requerimentos que têm como objetivo apurar os contornos do alargamento de prazo e das alterações dos juros do empréstimo de 3,9 mil milhões concedido pelo Estado aos bancos através do Fundo de Resolução. Um é do PSD, outro do PS. E assentam em teses diametralmente opostas.

"As novas condições dos empréstimos visam assegurar em primeiro lugar que os mesmos são efetivamente pagos, sem ser à custa da insolvência dos Bancos; visam também contribuir para a estabilidade financeira, após um período de profunda recessão, e reforçar a capitalização dos bancos portugueses e consequentemente aumentar a competitividade da economia portuguesa", lê-se no requerimento apresentado hoje pelo PS.

No documento, os deputados socialistas consideram que a revisão feita pelo Governo às condições do empréstimo "veio clarificar, finalmente, os termos da dívida".

Sustentados na teoria de que eram "insustentáveis" as condições definidas pelo Governo PSD/CDS para o empréstimo que devia ter sido pago em agosto de 2016 e agora só será liquidado em dezembro de 2046, os deputados socialistas fazem quatro perguntas ao Governo.

Estariam as Instituições Participantes no Fundo de Resolução em condições para cumprir com o vencimento dos empréstimos a 31 de dezembro de 2017? Qual o impacto que teria o reembolso destes empréstimos, a 31 de dezembro de 2017, no sistema financeiro português? Quais os custos que cada Banco teria com o vencimento destes empréstimos? Detalhadamente na CGD, qual o custo do vencimento destes empréstimos? O que aconteceria aos Rácios de Capital de cada banco se os empréstimos não tivessem sido renegociados? Detalhadamente na CGD, como ficaria o Rácio de Capital sem a renegociação dos empréstimos?

PSD diz que Estado vai pagar mais pelo dinheiro do que o que pede aos bancos

A tese por trás destas questões choca de frente com a que levou o PSD a também hoje enviar um requerimento à UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental) sobre o empréstimo.

Os deputados sociais-democratas querem que a UTAO determine "o impacto financeiro para o Estado e para os contribuintes das novas condições de empréstimo estabelecidas em 21 de março, dada a assimetria entre as condições de prazo e juros a que o Estado se financia para obter os fundos necessários à concessão do empréstimo e as condições em que este é reembolsado".

Por outras palavras, o PSD aponta o dedo ao facto de o Estado estar a ir buscar dinheiro mais caro do que o preço que está a cobrar aos bancos, "quer se adote como referência a taxa de juro da República para o mesmo prazo, quer até a taxa média de financiamento do Estado português (que se tem vindo a agravar nos últimos meses".

Mais: o PSD está preocupado com as condições de pagamento acordadas, porque "ficou estabelecido que o capital em dívida é reembolsado na totalidade apenas no final do prazo do empréstimo", ou seja, durante 30 anos o Estado só receberá os juros, liquidando os bancos os 3,9 mil milhões emprestados apenas em 2046.