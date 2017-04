Más notícias para Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21: Carlos Mané, jovem extremo cedido pelo Sporting aos alemães do Estugarda, vai ser operado ao joelho direito, falhando o resto da época na II Liga da Bundesliga e também o Europeu de sub-21, que irá decorrer na Polónia, durante o mês de junho.

Mané apresentou queixas ainda na concentração da seleção nacional, durante a semana passada, mas nem por isso deixou de ser opção no Estugarda no fim de semana - e até fez uma assistência no empate (3-3) da sua equipa frente ao Dínamo Dresden.

Exames complementares realizados entretanto, todavia, revelaram a necessidade de proceder a uma cirurgia para remover parte da cartilagem no joelho direito. Carlos Mané irá assim enfrentar alguns meses de paragem.