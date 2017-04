Apesar do acordo assinado com o fundo de investimento Lone Star ainda há risco do Novo Banco ser liquidado. Isto porque, de acordo com fonte ligada ao processo, o acordo precisa de três requisitos: tem de haver autorização por parte do Banco Central Europeu (BCE), da Direção Geral de Concorrência e a operação de troca de obrigações sénior terá de ser realizada com sucesso.

Esta operação de troca de obrigações tem como meta reforçar o capital da instituição financeira em 500 milhões de euros. Para já, ainda não foram revelados pormenores desta emissão que serão divulgados posteriormente no prospeto da operação. No entanto, poderão passar por alterações nas taxas juro, na maturidade ou no valor, como também poderá ser um mix de todos ou de apenas de alguns. "Neste momento tudo está em aberto", refere.

Todo este processo, segundo a mesma, poderá demorar meses. Ainda assim, com o acordo assinado na passada sexta-feira deixa de existir a data limite de venda de 3 de agosto. "O risco de liquidação ainda não está eliminado, mas desapareceu o prazo de venda que existia e que limitava o banco no seu funcionamento normal", salienta.

O que é certo é se uma destas condições não for cumprida, o negócio não pode ser fechado. No entanto, tal não significa que o Novo Banco seja automaticamente liquidado. Neste caso, as autoridades portuguesas terão de entrar em novas negociações, quer com os reguladores europeus, quer com o Lone Star.

Despedimentos à vista

A Lone Star vai ter de entrar em negociações com a Direção Geral de Concorrência para aprovar o plano de negócio e, como esta operação necessita de ajuda também poderá ser obrigado a avançar com remédios adicionais. E aqui poderá entrar a redução de balções e de trabalhadores. "Nessas negociações vão estar sempre presentes autoridades portuguesas, nomeadamente o staff do ministério das Finanças e por isso tudo farão para que o impacto seja o mais reduzido", salienta a mesma fonte.