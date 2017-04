As previsões meteorológicas apontam para que o bom tempo está de regresso.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sol vai continuar a marcar lugar em todo o território nacional e não há qualquer perspetiva de chuva.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 20 e os 27 graus Celsius. Já as mínimas vão descer com registos entre os oito e os dez graus.

Este cenário irá manter-se assim ao longo de toda a semana.